Oberleitungsschaden bei Celle ohne Fremdeinwirkung

HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ohne Fremdeinwirkung bei Celle kommt es am heutigen Sonntag bis mindestens in die Nachmittagsstunden zu Umleitungen und Verspätungen von etwa einer halben Stunde im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie es auf der Homepage der Bahn hieß.

Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle würden entfallen. Zudem fallen einzelne Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen und Hannover aus.