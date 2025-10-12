    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Oberleitungsschaden bei Celle ohne Fremdeinwirkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Oberleitungsstörung bei Celle verursacht Umleitungen.
    • Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen.
    • Über 140 Passagiere aus Regionalzug evakuiert.

    HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ohne Fremdeinwirkung bei Celle kommt es am heutigen Sonntag bis mindestens in die Nachmittagsstunden zu Umleitungen und Verspätungen von etwa einer halben Stunde im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie es auf der Homepage der Bahn hieß.

    Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle würden entfallen. Zudem fallen einzelne Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen und Hannover aus.

    In der Nacht mussten aufgrund der Störung bereits über 140 Passagiere aus einem Regionalzug bei Celle evakuiert werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde dabei eine Strecke von rund 500 Metern notdürftig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Fahrgäste in Kleingruppen zum Bahnsteigbereich des Celler Bahnhofes begleitet, wie die Feuerwehr informierte.

    Am Vormittag wurde ein Gleis wieder freigegeben, sagte die Sprecherin, sodass die Einschränkungen im Regionalverkehr auf den Linien RE2 und RE3/RB31 zwischen Uelzen und Hannover aufgehoben wurden./sf/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
