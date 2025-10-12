Branchentreff 2025
NOMOS Glashütte gibt Impulse für die Zukunft der Uhrenindustrie (FOTO)
Glashütte (ots) - Das 6. Forum NOMOS Glashütte setzte ein Zeichen für
verantwortungsvollen Luxus mit Teilhabe statt maximaler Gewinnorientierung. Beim
alljährlichen Fachtreffen des größten Herstellers mechanischer Uhren in
Deutschland betonte CEO Uwe Ahrendt vor Gästen aus 21 Nationen die Bedeutung von
Unabhängigkeit, demokratischen Werten und gesellschaftlicher Verantwortung für
die Uhrenbranche.
"Die Welt steht in Flammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Kriege,
Bedrohungen der Demokratie, Klimawandel und viele Unbekannte", erklärte Ahrendt
bei der zweitägigen Veranstaltung. Die globale Uhrenindustrie stehe vor großen
Herausforderungen durch Zölle, politische Unsicherheit und sich verändernde
Märkte. "Unsere Verantwortung gilt nicht nur den Uhren, sondern auch der Zukunft
Glashüttes - und wir tragen dies in die nächsten Generationen." Ahrendt ist seit
25 Jahren CEO und Mitgesellschafter von NOMOS Glashütte.
Die Marke gehört zu den ganz wenigen unabhängigen Uhrenmanufakturen -
technologisch durch hauseigene DUW-Uhrwerke ohne Regulierung durch einen Konzern
oder Banken. Mit Tochtergesellschaften in New York, Shanghai, Hongkong, Italien
und der Schweiz ist das Unternehmen weltweit tätig.
Beim NOMOS-Forum teilte als Impulsgeberin für Community-Strategien auch die
Markenberaterin Lydia Winters ihre Erfahrungen. Die ehemalige Chef-Storytellerin
von Minecraft - dem weltweit meistverkauften Videospiel - berät heute auch NOMOS
Glashütte. Ihr Rat: Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe als Experten ansprechen
und in ihrem Alltag ernst nehmen, statt unerreichbare Traumwelten zu
inszenieren.
Ganz im Sinne der NOMOS-Philosophie, Luxus erschwinglich zu machen und
Exklusivität für viele zu schaffen, wurde die Night-Navigation-Serie von Club
Sport neomatik Weltzeit präsentiert - gleich drei Automatikuhren in markanten
Farbkombinationen, auf je 175 Stück limitiert, aber zum Standardpreis
erhältlich. Dank der innovativen DUW-Technologie zählen die Weltzeituhren zu den
flachsten am Markt.
Auch eine zweite sächsische Erfolgsgeschichte stellte sich vor: Das Bobteam
Friedrich trainiert im benachbarten Altenberg derzeit für die XXV. Olympischen
Winterspiele Milano Cortina 2026. Uhrmacherkunst und Bobsport verbindet
Präzision, innovative Technologie und Teamwork - Spitzenergebnisse gibt es nur,
wenn alles Hand in Hand läuft. Die mehrfachen Olympiasieger um Pilot Francesco
Friedrich, ausgestattet mit Uhren von NOMOS Glashütte, streben bei den Spielen
ihre fünfte und sechste Goldmedaille an.
Pressekontakt:
NOMOS Glashütte
Alexa Montag
+49 35053 404-480
mailto:pr@glashuette.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74432/6135851
OTS: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG
Autor folgen