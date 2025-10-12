NOMOS Glashütte gibt Impulse für die Zukunft der Uhrenindustrie (FOTO)

Glashütte (ots) - Das 6. Forum NOMOS Glashütte setzte ein Zeichen für

verantwortungsvollen Luxus mit Teilhabe statt maximaler Gewinnorientierung. Beim

alljährlichen Fachtreffen des größten Herstellers mechanischer Uhren in

Deutschland betonte CEO Uwe Ahrendt vor Gästen aus 21 Nationen die Bedeutung von

Unabhängigkeit, demokratischen Werten und gesellschaftlicher Verantwortung für

die Uhrenbranche.



"Die Welt steht in Flammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Kriege,

Bedrohungen der Demokratie, Klimawandel und viele Unbekannte", erklärte Ahrendt

bei der zweitägigen Veranstaltung. Die globale Uhrenindustrie stehe vor großen

Herausforderungen durch Zölle, politische Unsicherheit und sich verändernde

Märkte. "Unsere Verantwortung gilt nicht nur den Uhren, sondern auch der Zukunft

Glashüttes - und wir tragen dies in die nächsten Generationen." Ahrendt ist seit

25 Jahren CEO und Mitgesellschafter von NOMOS Glashütte.





Die Marke gehört zu den ganz wenigen unabhängigen Uhrenmanufakturen -

technologisch durch hauseigene DUW-Uhrwerke ohne Regulierung durch einen Konzern

oder Banken. Mit Tochtergesellschaften in New York, Shanghai, Hongkong, Italien

und der Schweiz ist das Unternehmen weltweit tätig.



Beim NOMOS-Forum teilte als Impulsgeberin für Community-Strategien auch die

Markenberaterin Lydia Winters ihre Erfahrungen. Die ehemalige Chef-Storytellerin

von Minecraft - dem weltweit meistverkauften Videospiel - berät heute auch NOMOS

Glashütte. Ihr Rat: Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe als Experten ansprechen

und in ihrem Alltag ernst nehmen, statt unerreichbare Traumwelten zu

inszenieren.



Ganz im Sinne der NOMOS-Philosophie, Luxus erschwinglich zu machen und

Exklusivität für viele zu schaffen, wurde die Night-Navigation-Serie von Club

Sport neomatik Weltzeit präsentiert - gleich drei Automatikuhren in markanten

Farbkombinationen, auf je 175 Stück limitiert, aber zum Standardpreis

erhältlich. Dank der innovativen DUW-Technologie zählen die Weltzeituhren zu den

flachsten am Markt.



Auch eine zweite sächsische Erfolgsgeschichte stellte sich vor: Das Bobteam

Friedrich trainiert im benachbarten Altenberg derzeit für die XXV. Olympischen

Winterspiele Milano Cortina 2026. Uhrmacherkunst und Bobsport verbindet

Präzision, innovative Technologie und Teamwork - Spitzenergebnisse gibt es nur,

wenn alles Hand in Hand läuft. Die mehrfachen Olympiasieger um Pilot Francesco

Friedrich, ausgestattet mit Uhren von NOMOS Glashütte, streben bei den Spielen

ihre fünfte und sechste Goldmedaille an.



