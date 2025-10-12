    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    NOMOS Glashütte gibt Impulse für die Zukunft der Uhrenindustrie (FOTO)

    Glashütte (ots) - Das 6. Forum NOMOS Glashütte setzte ein Zeichen für
    verantwortungsvollen Luxus mit Teilhabe statt maximaler Gewinnorientierung. Beim
    alljährlichen Fachtreffen des größten Herstellers mechanischer Uhren in
    Deutschland betonte CEO Uwe Ahrendt vor Gästen aus 21 Nationen die Bedeutung von
    Unabhängigkeit, demokratischen Werten und gesellschaftlicher Verantwortung für
    die Uhrenbranche.

    "Die Welt steht in Flammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Kriege,
    Bedrohungen der Demokratie, Klimawandel und viele Unbekannte", erklärte Ahrendt
    bei der zweitägigen Veranstaltung. Die globale Uhrenindustrie stehe vor großen
    Herausforderungen durch Zölle, politische Unsicherheit und sich verändernde
    Märkte. "Unsere Verantwortung gilt nicht nur den Uhren, sondern auch der Zukunft
    Glashüttes - und wir tragen dies in die nächsten Generationen." Ahrendt ist seit
    25 Jahren CEO und Mitgesellschafter von NOMOS Glashütte.

    Die Marke gehört zu den ganz wenigen unabhängigen Uhrenmanufakturen -
    technologisch durch hauseigene DUW-Uhrwerke ohne Regulierung durch einen Konzern
    oder Banken. Mit Tochtergesellschaften in New York, Shanghai, Hongkong, Italien
    und der Schweiz ist das Unternehmen weltweit tätig.

    Beim NOMOS-Forum teilte als Impulsgeberin für Community-Strategien auch die
    Markenberaterin Lydia Winters ihre Erfahrungen. Die ehemalige Chef-Storytellerin
    von Minecraft - dem weltweit meistverkauften Videospiel - berät heute auch NOMOS
    Glashütte. Ihr Rat: Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe als Experten ansprechen
    und in ihrem Alltag ernst nehmen, statt unerreichbare Traumwelten zu
    inszenieren.

    Ganz im Sinne der NOMOS-Philosophie, Luxus erschwinglich zu machen und
    Exklusivität für viele zu schaffen, wurde die Night-Navigation-Serie von Club
    Sport neomatik Weltzeit präsentiert - gleich drei Automatikuhren in markanten
    Farbkombinationen, auf je 175 Stück limitiert, aber zum Standardpreis
    erhältlich. Dank der innovativen DUW-Technologie zählen die Weltzeituhren zu den
    flachsten am Markt.

    Auch eine zweite sächsische Erfolgsgeschichte stellte sich vor: Das Bobteam
    Friedrich trainiert im benachbarten Altenberg derzeit für die XXV. Olympischen
    Winterspiele Milano Cortina 2026. Uhrmacherkunst und Bobsport verbindet
    Präzision, innovative Technologie und Teamwork - Spitzenergebnisse gibt es nur,
    wenn alles Hand in Hand läuft. Die mehrfachen Olympiasieger um Pilot Francesco
    Friedrich, ausgestattet mit Uhren von NOMOS Glashütte, streben bei den Spielen
    ihre fünfte und sechste Goldmedaille an.

