Top-Artikel der Kalenderwoche 41/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Aktie von European Lithium sorgt aktuell für Furore: Nach Bekanntgabe eines Rückkaufprogramms und Berichten über das Interesse der US-Regierung an einem Partnerunternehmen stieg der Kurs zeitweise um 127 Prozent.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Rocket Lab hat jüngst den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte verkündet. Im Zuge dieser Neuigkeit stieg der Kurs dieser Aktie teilweise um 5 Prozent. Die Einschätzung von Analysten stimmt optimistisch.

Die Aktie von DroneShield hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt, die in den ersten Oktobertagen 2025 zu neuen Höchstständen führte. Doch wie lange kann der Trend anhalten?

Goldman Sachs hebt Kursziel für Edelmetalle drastisch an – so sieht die Bank die Zukunft des Goldpreises.

Trumps Zölle zwingen die Welt zum Umdenken. Die EU und andere Länder schließen neue Handelsabkommen, um die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.

Die Deutsche Bank hebt das Kursziel für Northrop Grumman an und sieht eine starke Zukunft für das Unternehmen. Analyst Scott Deuschle erwartet massives Wachstum und nennt Katalysatoren für das Aktienwachstum.

Micron Technology hat 2025 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie stark der KI-Boom den Speicherchip-Sektor befeuert. Nun sorgt eine Hochstufung durch Morgan Stanley für zusätzlichen Rückenwind.

Volatus Aerospace erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an den Finanzmärkten. Die Aktie stieg am Donnerstag um 5,33 Prozent auf 0,83 Kanadische Dollar (0,59 US-Dollar), was einem 52-Wochen-Hoch entspricht.

Baird sieht in Oracle einen großen Gewinner des KI-Booms und traut der Aktie dank starkem Cloud-Geschäft und KI-Infrastruktur weiter enormes Aufwärtspotenzial zu.