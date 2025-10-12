    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Iran

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zustimmung zur Gaza-Einigung kein Rückhalt für US-Politik

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran sieht Gaza-Abkommen nicht als Trump-Unterstützung.
    • Friedensinitiative soll Gewalt beenden, nicht mehr.
    • Iran unterstützt Hamas, erkennt Israel nicht an.
    Iran - Zustimmung zur Gaza-Einigung kein Rückhalt für US-Politik
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die grundsätzliche Zustimmung des Irans zum Gaza-Abkommen darf laut Außenminister Abbas Araghtschi nicht als Unterstützung für die Nahostpolitik von US-Präsident Donald Trump missverstanden werden. "Herr Trump bringt seine bevorzugten Positionen in unterschiedlichen Formaten zum Ausdruck - diese stehen jedoch meist im Widerspruch zu unseren ideologischen Überzeugungen", sagte Araghtschi im staatlichen Fernsehen.

    Irans Unterstützung für die Friedensinitiative dient demnach ausschließlich dem Ziel, die Gewalt zu beenden. Ein realistischer Friedensausblick für die palästinensischen Gebiete sei jedoch nicht erkennbar. "Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der aktuellen Lage und der sehr unklaren Zukunftsperspektive", sagte Araghtschi. Insbesondere habe Israel wiederholt gezeigt, dass es sich nicht an solche Abmachungen halte.

    Die Unterstützung militanter Gruppen wie der Hamas und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates sind ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Doktrin des Irans. Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt Teheran Israel nicht als Staat an und vermeidet eine namentliche Erwähnung. Stattdessen ist stets vom "zionistischen Regime" die Rede./pey/str/DP/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Iran Zustimmung zur Gaza-Einigung kein Rückhalt für US-Politik Die grundsätzliche Zustimmung des Irans zum Gaza-Abkommen darf laut Außenminister Abbas Araghtschi nicht als Unterstützung für die Nahostpolitik von US-Präsident Donald Trump missverstanden werden. "Herr Trump bringt seine bevorzugten Positionen in …