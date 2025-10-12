Chinesischer Automarkt wächst im September
- Chinesischer Automarkt wächst im September um 6%.
- NEV-Verkäufe steigen um 16% auf 1,31 Millionen.
- Deutsche Hersteller kämpfen gegen lokale Rabatte.
PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt hat im September weiter zugelegt. Die Auslieferungen von Autos an Endkunden zogen im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,24 Millionen Fahrzeuge an, wie es von der Branchenvereinigung PCA in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen am Wochenende hieß. Schub kam vor allem weiter von Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos. Die in China unter NEV (new energy vehicle) firmierenden Autos wuchsen um 16 Prozent auf 1,31 Millionen.
Die deutschen Hersteller haben auf ihrem einstigen Wachstumsmarkt China derzeit einen schweren Stand. Volkswagen hat mit der Rabattschlacht lokaler Elektroautoanbieter zu kämpfen. Bei Mercedes-Benz , BMW und Porsche rutschen die Verkaufszahlen deutlich ab, weil die wohlhabenden Chinesen weniger zu den deutschen Preimummarken greifen als früher.
Das Geld sitzt bei den Käufern unter anderem wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker. China ist der weltweit größte Automarkt und auch für die deutschen Konzerne der wichtigste Einzelmarkt./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 78,64 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -57,85 %/+40,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....