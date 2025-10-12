    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Entwicklungsministerin Alabali Radovan

    Dreistelliger Millionenbetrag für Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland unterstützt Gaza-Wiederaufbau mit Millionen.
    • Entwicklungshilfe nach Hamas-Massaker wird freigegeben.
    • Wiederaufbau-Konferenz mit Ägypten in Planung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird den Wiederaufbau in Gaza nach den Worten von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Ein Teil der Entwicklungshilfe sei nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 eingefroren worden und stehe jetzt wieder zur Verfügung, sagte die SPD-Politikerin im "Bericht aus Berlin". Der genaue Betrag stehe aber noch nicht fest. "Es wird ein dreistelliger Millionenbeitrag sein."

    Deutschland werde aber auch direkte Übergangshilfen leisten, etwa mit Notunterkünften, die schon bereitstünden. Zugleich machte Alabali Radovan deutlich, dass die Gesamtsumme für den Wiederaufbau Gazas sehr hoch sei und nicht von Deutschland allein gestemmt werden könne. "Das müssen wir gemeinsam in der internationalen Gemeinschaft leisten."

    Deutschland will dazu gemeinsam mit Ägypten zu einer Wiederaufbau-Konferenz einladen. "Die wird in den nächsten Wochen stattfinden", sagte die Ministerin. Details dazu erwarte sie in den kommenden Tagen./jcf/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
