Phemex startet Marktvertrauen-Kampagne zur Unterstützung der Händler in Zeiten der Volatilität

Die Kampagne läuft vom 11. Oktober bis zum 31. Oktober 2025 und unterstützt sowohl neue als auch bestehende Nutzer durch Anreize, die eine disziplinierte Teilnahme statt emotionaler Reaktionen auf die Marktbedingungen fördern. Die Initiative ist Teil des umfassenderen Einsatzes von Phemex, mit praktischen Instrumenten, transparenten Prozessen sowie der Unterstützung eines verantwortungsvollen Handels Vertrauen in jeden Markt zu schaffen.

APIA, Samoa, 12. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, die effizienteste Kryptobörse, gab heute den Start ihrer Marktvertrauen-Kampagne bekannt, einer globalen Initiative, die Händler während des aktuellen Marktabschwungs unterstützen soll. Die Kryptomärkte erlebten in der vergangenen Woche einen großen Rückgang bei den wichtigsten Vermögenswerten, der durch die makroökonomische Unsicherheit, den Druck zum Schuldenabbau und die nachlassende Risikobereitschaft ausgelöst wurde. Als Reaktion darauf führt Phemex praktische Anreize sowie kostensparende Maßnahmen ein, um Nutzern zu helfen, in Zeiten der Volatilität disziplinierte Strategien und langfristiges Vertrauen zu bewahren.

Die Kampagne umfasst:

Gebührenfreie Handelsplätze – Es sind 5000 begrenzte Plätze verfügbar, welche die Handelsgebühren für berechtigte Nutzer während des Kampagnenzeitraums abdecken.

– Es sind 5000 begrenzte Plätze verfügbar, welche die Handelsgebühren für berechtigte Nutzer während des Kampagnenzeitraums abdecken. 20 % Einzahlungs-Cashback – Bis zu 200 USDT an Bonusprämien für neue Benutzer, die qualifizierte Einzahlungen tätigen, verfügbar für die ersten 1.000 Teilnehmer.

– Bis zu 200 USDT an Bonusprämien für neue Benutzer, die qualifizierte Einzahlungen tätigen, verfügbar für die ersten 1.000 Teilnehmer. Empfehlungsprämien – Nutzer können bis zu 50 USDT pro gültiger Empfehlung verdienen, indem sie die Kampagne mit Freunden teilen, was die Interaktion der Community und einen breiteren Zugang fördert.

„Marktrückgänge können für disziplinierte Händler entscheidende Momente sein", sagte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. „Diese Kampagne verkörpert unsere Überzeugung, dass echtes Vertrauen durch Vorbereitung und Zugang entsteht – nicht durch Spekulation. Neben den Handelsanreizen konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Nutzern Wissen und Perspektiven zu vermitteln, damit sie die Volatilität mit Klarheit und Disziplin bewältigen können. Phemex baut Tools für die Widerstandsfähigkeit – nicht nur, wenn die Märkte steigen, sondern vor allem, wenn sie auf die Probe gestellt werden."

Diese Kampagne folgt einer Reihe Produktverbesserungen von Phemex, wie z. B. dem Multi-Assets-Modus, die alle darauf abzielen, Nutzern eine bessere Kapitalkontrolle zu ermöglichen. Während sich die Marktstimmung wieder einpendelt, bekräftigt Phemex weiterhin seine Mission, eine Zukunft zu schaffen, die Kryptohandel zugänglich, effizient sowie vertrauensvoll erhält.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist die effizienteste Kryptobörse, der über 6 Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die nahtlose Funktionalität mit institutioneller Sicherheit verbinden. Phemex ist für ihre Zuverlässigkeit sowie Innovationskraft bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einer Branche, in der Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf Benutzererfahrung und Transparenz legt.

