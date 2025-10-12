    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hamburger stimmen bei Volksentscheid für frühere Klimaneutralität

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hamburger haben bei einem Volksentscheid am Sonntag wohl für ein um fünf Jahre nach vorne verlegtes Ziel einer klimaneutralen Stadt bereits im Jahr 2040 gestimmt. Nach Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen liegen die Befürworter klar vorne, auch die Mindestteilnehmerzahl ist erreicht.

    Ein weiterer Volksentscheid zum Grundeinkommen ist dagegen gescheitert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.


    Verfasst von Redaktion dts
