    Hamburger Initiative zum Grundeinkommen droht zu scheitern

    • Volksentscheid in Hamburg: Gegner führen klar.
    • Befürworter erreichen nur ein Drittel der Stimmen.
    • Mindestquorum von 262.609 Stimmen nicht erreicht.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Verfechter eines ersten staatlichen Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg drohen mit ihrem Plan zu scheitern. Beim Volksentscheid "Hamburg testet Grundeinkommen" liegen die Gegner der Idee nach Auszählung von fast 400 von 673 Stimmgebieten deutlich vorn. Das Verhältnis von Befürwortern zu Gegnern liegt bei etwa einem Drittel zu zwei Dritteln. Auch vom notwendigen Mindestquorum von 262.609 Stimmen sind die Befürworter noch weit entfernt./klm/DP/zb



    dpa-AFX
