    Oberleitungsschaden bei Celle behoben

    • Oberleitungsstörung bei Celle verursacht Verspätungen.
    • Züge zwischen Hannover und Hamburg fielen aus.
    • 140 Passagiere mussten aus Regionalzug evakuiert werden.

    HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg haben am Sonntag wieder einmal unter Verspätungen und ausgefallenen Zügen gelitten. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ohne Fremdeinwirkung bei Celle kam es bis in die Abendstunden zu Umleitungen und Verzögerungen von etwa einer halben Stunde im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. Am Abend teilte die Bahn schließlich mit, den Technikern sei es gelungen, die beschädigte Oberleitung zu reparieren.

    Zuvor waren die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Zudem fielen einzelne Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen und Hannover aus. In der Nacht mussten aufgrund der Störung bereits über 140 Passagiere aus einem Regionalzug bei Celle evakuiert werden.

    Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde dabei eine Strecke von rund 500 Metern notdürftig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Fahrgäste in Kleingruppen zum Bahnsteigbereich des Celler Bahnhofes begleitet, wie die Feuerwehr informierte.

    Bereits am Vormittag war der Bahn zufolge ein Gleis wieder freigegeben worden, sodass die Einschränkungen im Regionalverkehr auf den Linien RE2 und RE3/RB31 zwischen Uelzen und Hannover aufgehoben wurden./sf/DP/zb





    dpa-AFX
