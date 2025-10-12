    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volksinitiative zum Modellversuch Grundeinkommen gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Volksentscheid zum Grundeinkommen in Hamburg gescheitert.
    • Mehrheit der Stimmen gegen die Initiative entschieden.
    • Vorläufiges Ergebnis des Landeswahlamts veröffentlicht.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Volksentscheid zum Grundeinkommen-Modellversuch in Hamburg ist gescheitert. Die Hamburgerinnen und Hamburger stimmten mehrheitlich gegen die Vorlage der Initiative, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlamts hervorgeht./klm/DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Volksinitiative zum Modellversuch Grundeinkommen gescheitert Der Volksentscheid zum Grundeinkommen-Modellversuch in Hamburg ist gescheitert. Die Hamburgerinnen und Hamburger stimmten mehrheitlich gegen die Vorlage der Initiative, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlamts hervorgeht./klm/DP/zb