Volksinitiative zum Modellversuch Grundeinkommen gescheitert
- Volksentscheid zum Grundeinkommen in Hamburg gescheitert.
- Mehrheit der Stimmen gegen die Initiative entschieden.
- Vorläufiges Ergebnis des Landeswahlamts veröffentlicht.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Volksentscheid zum Grundeinkommen-Modellversuch in Hamburg ist gescheitert. Die Hamburgerinnen und Hamburger stimmten mehrheitlich gegen die Vorlage der Initiative, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlamts hervorgeht./klm/DP/zb
