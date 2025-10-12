Militär rechnet nicht mit Übergabe aller toten Geiseln am Montag

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär geht nicht davon aus, dass die islamistische Hamas alle toten Geiseln am Montag und damit innerhalb der vereinbarten 72-Stunden-Frist übergeben kann. Mit der Übergabe der Überlebenden werde weiter am Montagmorgen gerechnet, es gebe aber noch keinen festen Zeitpunkt, sagte ein Militärvertreter. Die Armee sei "jederzeit" dafür bereit, die Freigelassenen zu übernehmen, und auf verschiedene Szenarien vorbereitet.

Das Verfahren dürfte nach Militärangaben dem der letzten Geisel-Aufnahmen entsprechen: Die Hamas übergibt die freigelassenen Geiseln an Mitarbeiter des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), die sie wiederum innerhalb des Küstenstreifens ans israelische Militär übergeben.