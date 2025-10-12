Waffenruhe ist Trumps Verdienst

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die zentrale Rolle des US-Präsidenten für die nahende Waffenruhe im Gaza-Krieg herausgestellt. "Ohne Donald Trump hätte es das nicht gegeben. Das ist sein Verdienst", sagte der Bundesfinanzminister in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Für die Region insgesamt sei dies eine große Hoffnung. Auf die Frage, ob Trump deswegen der Friedensnobelpreis gebühre, sagte Klingbeil, wenn es die Unterzeichnung des Waffenruhe-Abkommens an diesem Montag gebe, gebühre dem US-Präsidenten Dank. "Aber es gibt auch eine innenpolitische Situation in den USA, die ich schon bedenklich finde", sagte der SPD-Chef mit Verweis etwa auf die Diskreditierung von Oppositionellen./sam/DP/zb



