    Neue Regierung in Frankreich steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreichs neue Regierung bleibt stabil mit Amtsinhabern.
    • Premier Lecornu behält wichtige Ministerien im Amt.
    • Catherine Vautrin wird neue Verteidigungsministerin.

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Außenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte. Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister./evs/DP/zb



    dpa-AFX
