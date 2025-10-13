    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Jede siebte Patentanmeldung in Deutschland stammt von Migranten

    Foto: Deutsches Patent- und Markenamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jede siebte Patentanmeldung in Deutschland (14 Prozent) stammt von Menschen mit auslÃ¤ndischen Wurzeln. Im Jahr 2000 war es dagegen nur jede zwanzigste, im Jahr 2020 jede achte, wie aus einer noch unverÃ¶ffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Montagsausgabe berichtet.

    "Den grÃ¶ÃŸten Beitrag leistet der ost- und sÃ¼dosteuropÃ¤ische Sprachraum, gefolgt vom sÃ¼deuropÃ¤ischen und lateinamerikanischen sowie dem arabischen und tÃ¼rkischen", heiÃŸt es in der Studie. Besonders stark entwickelten sich in Deutschland die indischen Erfinder. Zwischen 2000 bis 2022 haben sich die Patentanmeldungen indischstÃ¤mmiger Menschen von 40 auf 495 verzwÃ¶lffacht.

    Die notwendige Voraussetzung fÃ¼r die Innovationserfolge indischer Erfinder habe Deutschland durch Erfolge bei der qualifizierten Zuwanderung gelegt, schreiben die Autoren der Studie. Sie loben das FachkrÃ¤fteeinwanderungsgesetz, fordern jedoch, Verfahren zu digitalisieren und standardisieren sowie mehr KapazitÃ¤ten bei den PrÃ¼fstellen aufzubauen. "Nicht zuletzt ist es notwendig, dass Deutschland sich als Einwanderungsgesellschaft mit proaktiver Willkommenskultur positioniert."


    Verfasst von Redaktion dts
