    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Krankschreibung erst nach vier Tagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorschlag belastet Arbeitgeber, nicht Krankenkassen.
    • Deutsche sind im Vergleich häufig kränklich.
    • Gassen-Vorschlag könnte für leichte Erkrankungen helfen.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu geforderter Krankschreibung erst nach vier Tagen:

    "Der Vorschlag verschiebt die Belastungen von den Krankenkassen zu den Arbeitgebern, die ohnehin klagen über hohe Krankenfehlstände und zu leicht zu erhaltende und zu lange Krankschreibungen. Im internationalen Vergleich sind die sechs Wochen Lohnfortzahlung von Tag eins der Krankheit an paradiesisch, mit dem Effekt, dass die Deutschen im Vergleich häufiger krank sind als Menschen in vergleichbaren Ländern. Gleichzeitig kennt jeder das Phänomen: Man schleppt sich mit einer Erkältung zum Arzt, sitzt lange im Wartezimmer und bekommt nach zweiminütiger Untersuchung Bettruhe verordnet. Für diese häufigsten Erkrankungen wäre der Gassen-Vorschlag tatsächlich praktikabel. Und den Ärzten bliebe mehr Zeit für die Patienten mit größeren Sorgen."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
