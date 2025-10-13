    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi testet Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Peking verschärft Regeln für Seltene Erden drastisch.
    • Trump droht mit höheren Zöllen, bleibt jedoch machtlos.
    • Chinas Techkonzerne reduzieren Abhängigkeit von USA.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Xi testet Trump:

    "Mit den jüngsten Drohungen aus Peking, ist die Weltwirtschaft in eine neue Phase getreten: Die Regierung in Peking eskaliert, indem sie schärfere Regeln für Seltene Erden durchsetzen will. (.) Für westliche Unternehmen, nicht nur für amerikanische, hätte eine solche chinesische Bevormundung gravierende Folgen. (.) Kann sich China durchsetzen, unterliegen weite Teile des Welthandels Pekings Gutdünken. (.) Trump reagierte wie gewohnt: Er drohte mit noch höheren Zöllen. Xi hat im Verlauf des Handelskrieges aber offensichtlich so viel Zutrauen in seine Position geschöpft, dass er sich davon nicht mehr einschüchtern lässt. (.) Chinas Techkonzerne haben die Abhängigkeit von US-Halbleitern stark reduziert. (.) Damit hat Xi die schärfste Waffe der USA ausgehebelt. Jetzt testet er aus, wo er Trump wehtun kann."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi testet Trump Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Xi testet Trump: "Mit den jüngsten Drohungen aus Peking, ist die Weltwirtschaft in eine neue Phase getreten: Die Regierung in Peking eskaliert, indem sie schärfere Regeln für Seltene Erden durchsetzen will. …