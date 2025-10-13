    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Reutlinger General-Anzeiger' zu Nahost-Waffenstillstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel hat militärisch gegen Hamas und Hisbollah gewonnen.
    • Hamas hat globalen Antisemitismus verstärkt.
    • Trump profitiert politisch von der Waffenruhe.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Nahost-Waffenstillstand:

    "Militärisch hat Israel den Krieg mit tausenden Opfern auf beiden Seiten gewonnen. Es hat die Führungsebene der Hamas ausgelöscht und die militärische Schlagkraft der Hisbollah im Libanon und des Iran deutlich geschwächt. Politisch hat die Hamas ihr Ziel erreicht, Israelhass und Judenhass weltweit bis weit in linke Kreise hinein wieder salonfähig zu machen. Gewonnen hat - falls die Waffenruhe hält - auch Donald Trump, der sich als Friedensstifter inszenieren, internationales Profil gewinnen und davon ablenken kann, dass er Soldaten gegen die eigenen Bürger einsetzt. Verlierer des Konflikts sind - noch krasser als bei vorherigen Nahostkriegen - das Völkerrecht und die Menschlichkeit."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
