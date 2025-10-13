    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zu überarbeiteter Klinikreform

    Für Sie zusammengefasst
    • Warken erhält mehr Gehör als Lauterbach, Reform 2030.
    • Deutschland hat zu viele Kliniken, ungleiche Versorgung.
    • Finanzielle Lage vieler Kliniken ist dramatisch schlecht.

    COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu überarbeiteter Klinikreform:

    "So sehr sie sich nun freuen dürfen, bei Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weit mehr Gehör gefunden zu haben als bei ihrem Vorgänger Karl Lauterbach (SPD): Zurücklehnen können sich die Länder trotzdem nicht, auch wenn der vollständige Vollzug der Reform nun erst 2030 erfolgen soll. Denn noch immer stimmt ja nicht nur, dass Deutschland zu viele Kliniken hat, von denen zu viele zu wenig können. Wobei Ballungsräume häufig über-, ländliche Gegenden aber unterversorgt sind, weshalb es sinnvoll ist, Personal und Geld in hochmodernen Häusern zu konzentrieren, die bestmögliche Versorgung garantieren. Mittlerweile ist auch die finanzielle Lage vieler Kliniken dramatisch. Der Großteil von ihnen schreibt rote Zahlen. Die Schrumpfung der Kliniklandschaft findet aktuell also nicht geplant statt, sondern dort, wo eine Klinik schlicht nicht mehr kann."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

