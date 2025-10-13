    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Südwest-Presse' zum Zollstreit zwischen USA und China

    • Trumps Zollpolitik schadet freiem Welthandel.
    • China nutzt Monopol auf Seltene Erden als Druckmittel.
    • US-Präsident setzt auf harte Maßnahmen gegen Peking.

    ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Zollstreit zwischen USA und China:

    "Zwar ist Trumps Zollpolitik für den freien Welthandel grundsätzlich pures Gift, doch im Fall der Supermacht aus Fernost liegen die Fakten anders. China hat sich mit seinem Monopol auf den Abbau und die Verarbeitung Seltener Erden einen einzigartigen Vorteil erschaffen. Ohne diesen Grundstoff gehen weltweit ganze Industrien zugrunde - und China setzt diesen Umstand als Erpressungspotenzial ein. Das Einzige, was die Machthaber in Peking davon abhält, noch brutaler vorzugehen, ist die Exportabhängigkeit ihrer Wirtschaft. Und genau da setzt der US-Präsident in seiner üblichen Logik an: Wenn du mir keine Seltenen Erden gibst, dann mache ich die Grenzen für deine Produkte zu. Das ist weder besonders freundlich, noch hat es mit den Grundsätzen der Marktwirtschaft zu tun. Doch es könnte weitaus effektiver sein als die Kuschel- und Unterwürfigkeitsgesten der Europäer Richtung Peking."/yyzz/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
