Klingbeil will um den Jahreswechsel Sparpaket für Etat 2027

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt für den schwierigen Haushalt 2027 eine baldige Verständigung der Parteivorsitzenden auf nötige Milliarden-Einsparungen an. Es gehe darum, dass "um den Jahreswechsel" herum ein Paket dafür fertig sei, sagte der SPD-Chef in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Wir haben diesen Prozess bereits gestartet."

Es müsse dann zeitnah den Moment geben, wo die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD für die Koalition bekanntgeben: "Das ist ein Gesamtpaket, und hiermit sparen wir 34 Milliarden ein", sagte Klingbeil mit Blick auf das zu erwartende Loch im Etat 2027. Er halte diese Vorgehensweise für besser, "als dass jeden Tag irgendwer eine neue Sau durchs Dorf jagt".

Klingbeil betonte, es solle geklärt werden, wie ein gerechtes Paket aussehen kann. "Wir werden beim Sozialstaat was tun müssen, bei Pflege, bei Rente bei Gesundheit." Aber es werde nur dann funktionieren, wenn man sich traue, "bei denen, die viel Geld in diesem Land haben, auch da ranzugehen"./sam/DP/zb



