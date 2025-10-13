Medienberichte
Geisel-Übergabe im Gazastreifen hat begonnen
Für Sie zusammengefasst
- Freilassung der ersten Geiseln aus Gaza begonnen.
- Sieben entführte Israelis an IKRK übergeben worden.
- Mehr als zwei Jahre Gefangenschaft enden jetzt.
GAZA (dpa-AFX) - Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien./ln/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen