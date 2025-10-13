Deutsche Rohstoff: Salt Creek expandiert im Powder River Basin
Salt Creek, Tochter der Deutsche Rohstoff AG, expandiert mit 40 Mio. USD in Wyoming. Neun Bohrungen starten 2026, Gesamtinvestitionen 220 Mio. USD. Umsatz bleibt stabil.
Foto: adobe.stock.com
- Salt Creek, eine Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG, beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin in Wyoming.
- Die Investition für das Bohrprogramm beträgt 40 Mio. USD im Jahr 2026.
- Produktionsbeginn der Bohrungen ist für Sommer 2026 geplant.
- Salt Creek wird an 9 Niobrara-Bohrungen teilnehmen.
- Die gesamten „non-operated“ Investitionen von Salt Creek im Powder River Basin belaufen sich nun auf rund 220 Mio. USD.
- Die Deutsche Rohstoff AG prognostiziert für 2026 ein ähnliches Umsatz- und EBITDA-Niveau wie im Geschäftsjahr 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,98EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
+1,68 %
+4,59 %
+18,13 %
+13,78 %
+30,16 %
+104,70 %
+455,68 %
+221,87 %
+477,17 %
