    Dividenden Termine (ex-dates) KW 42 / 2025

    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 42 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 42 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Kesko (B)
    +5,81 % 13.10.
    Epiroc Registered (A)
    +1,77 % 13.10.
    Civmec
    +5,69 % 13.10.
    Vinci
    +4,02 % 14.10.
    Hormel Foods
    +3,51 % 14.10.
    McCormick
    +2,24 % 14.10.
    Melexis
    +4,68 % 14.10.
    PNC Financial Services Group
    +3,81 % 14.10.
    NewtekOne
    +6,13 % 14.10.
    Bank OZK
    +3,58 % 14.10.
    Coca-Cola Femsa SAB de CV
    +3,70 % 14.10.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 14.10.
    Formula Systems (1985)
    +1,62 % 14.10.
    McCormick
    +2,26 % 14.10.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 14.10.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    +7,09 % 14.10.
    Eagle Point Income Company 7.75 % Red Pfd (B)
    +7,75 % 14.10.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 14.10.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 14.10.
    Costamare 8.75 % Cum Red Perp Pfd (D)
    - 14.10.
    Costamare 7.625 % Cum Red Perp Pfd (B)
    - 14.10.
    Freeport-McMoRan
    +1,28 % 15.10.
    Abbott Laboratories
    +2,01 % 15.10.
    AbbVie
    +3,56 % 15.10.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.10.
    Capital Southwest
    +10,86 % 15.10.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 15.10.
    PennantPark Investment
    +12,56 % 15.10.
    Emcor Group
    +0,28 % 15.10.
    Orion (B)
    +3,99 % 15.10.
    American Financial Group
    +7,14 % 15.10.
    Horizon Oil
    +19,54 % 15.10.
    Buckle
    +9,61 % 15.10.
    Perenti
    +2,06 % 15.10.
    VSE
    +0,42 % 15.10.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.10.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.10.
    Bel Fuse (B)
    +0,39 % 15.10.
    Arcosa
    +0,22 % 15.10.
    Norwood Financial Corporation
    +4,57 % 15.10.
    Bel Fuse (A)
    +0,29 % 15.10.
    Trinity Industries
    +3,52 % 15.10.
    Mid-America Apartment Communities
    +4,12 % 15.10.
    MV Oil Trust Trust Units
    +14,31 % 15.10.
    City Holding
    +2,70 % 15.10.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    +8,55 % 15.10.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.10.
    Alamo Group
    +0,55 % 15.10.
    Saul Centers
    +6,15 % 15.10.
    Camden National
    +4,57 % 15.10.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 15.10.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.25% Red Pfd (A)
    - 15.10.
    NexPoint Real Estate Finance 8.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 15.10.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.10.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.875% Cum Red Perp Pfd (C)
    - 15.10.
    Diageo
    +2,57 % 16.10.
    Delta Air Lines (DE)
    +1,07 % 16.10.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 16.10.
    Telenor
    +7,31 % 16.10.
    Persimmon
    +4,09 % 16.10.
    Games Workshop Group
    +3,98 % 16.10.
    Watsco
    +2,34 % 16.10.
    H B Fuller
    +1,10 % 16.10.
    ITV
    +6,68 % 16.10.
    Graham Holdings
    +0,90 % 16.10.
    Hays
    +5,06 % 16.10.
    Senior
    +1,58 % 16.10.
    Smiths Group
    +2,64 % 16.10.
    Diageo
    +2,57 % 16.10.
    Spirax-Sarco Engineering
    +0,02 % 16.10.
    Elisa Oyi (A)
    +5,11 % 16.10.
    TwentyFour Income Fund Ltd
    +10,22 % 16.10.
    AZZ
    +1,46 % 16.10.
    Watsco (B)
    +2,39 % 16.10.
    Howden Joinery Group
    +2,38 % 16.10.
    Coats Group
    +2,53 % 16.10.
    Avation
    - 16.10.
    Anglo-Eastern Plantations
    +1,76 % 16.10.
    Next 15 Group
    +0,02 % 16.10.
    Animalcare Group
    +2,06 % 16.10.
    Regency Centers 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    +6,47 % 16.10.
    Colgate-Palmolive
    +2,74 % 17.10.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 17.10.
    Cracker Barrel Old Country Store
    +6,24 % 17.10.
    nVent Electric
    +1,05 % 17.10.
    Williams-Sonoma
    +2,42 % 17.10.
    SM Energy
    +1,71 % 17.10.
    PerkinElmer
    +0,25 % 17.10.
    EOG Resources
    +2,78 % 17.10.
    TD SYNNEX Corporation
    +1,42 % 17.10.
    Oxford Industries
    +2,65 % 17.10.
    Acuity Brands
    +0,25 % 17.10.
    Global Water Resources
    +2,37 % 17.10.
    Dime Community Bancshares
    +3,97 % 17.10.
    Mc Grath Rent
    +1,66 % 17.10.
    RGC Resources
    +3,85 % 17.10.
    Pathfinder Bancorp
    +2,74 % 17.10.
    Franklin Street Properties
    +2,12 % 17.10.
    First United
    +3,09 % 17.10.
    Quaker Chemical (doing business Quaker Houghton)
    +1,12 % 17.10.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 17.10.
    Pearl Diver Credit Company
    - 17.10.
    First Horizon Depositary Shs (C)
    - 17.10.
    Singapore Exchange
    +3,59 % 17.10.
    Dillards Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs
    - 17.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 42 / 2025 reichen von +0,02 % bei Spirax-Sarco Engineering bis +19,54 % bei der Horizon Oil Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 42 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 42 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Verfasst von Markt Bote
