Leitindex erholt - Entspannungsignal im US-chinesischen Zollstreit
- Dax startet Erholungsversuch nach Zollschock.
- Trump äußert versöhnliche Töne zu China.
- Anleger sollten Vorsicht walten lassen, Experten warnen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem unvermittelten Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 24.340 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Am Donnerstag hatte der Dax mit 24.771 Zählern noch ein Rekordhoch erklommen und sich am Freitag auch nahe dieses Niveaus gehalten. Für heftige Kursverluste sorgte dann allerdings US-Präsident Donald Trump. Dieser stellte kurz vor dem europäischen Handelsschluss ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage.
Der Zollstreit und der politische Konflikt zwischen den USA und China, die viele Börsenanleger angesichts des KI-Hypes bestenfalls noch im Hinterkopf gehabt haben dürften, holte die Finanzmärkte rasch und mit voller Wucht wieder ein. Der Dax sackte binnen weniger Minuten um mehrere hundert Punkte ab.
Mittlerweile haben sich die Wogen aber etwas geglättet. So schlug Trump plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!" Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar.
Gleichwohl sollten sich Anleger nicht unbedingt in Sicherheit wiegen. So betonte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management, dass die Entwicklungen vom Wochenende "lediglich Theater vor Verhandlungen" der beiden Staaten sei. Der Tanz gehe weiter./mis/zb
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
