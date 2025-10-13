Leichte Erholung erwartet

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach dem unvermittelten Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 24.340 Punkten 0,4 Prozent im Plus. Am Donnerstag hatte der Dax mit 24.771 Zählern noch ein Rekordhoch erklommen und sich am Freitag auch nahe dieses Niveaus gehalten.

Für heftige Kursverluste sorgte dann allerdings US-Präsident Donald Trump. Dieser stellte kurz vor dem europäischen Handelsschluss ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage. Der Zollstreit zwischen den USA und China, die viele Börsenanleger angesichts des KI-Hypes bestenfalls noch im Hinterkopf gehabt haben dürften, holte die Finanzmärkte rasch und mit voller Wucht wieder ein. Der Dax sackte binnen weniger Minuten um mehrere hundert Punkte ab.

Mittlerweile haben sich die Wogen aber etwas geglättet. So schlug Trump plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!" Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar.

USA: - VERLUSTE - Die Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China hat am Freitag die Rekordjagd am US-Aktienmarkt unvermittelt gestoppt. Dabei gerieten Technologie-Werte, die im frühen Handel einmal mehr Bestmarken erreicht hatten, stärker unter Druck als Standardwerte. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,90 Prozent auf 45.479,60 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 2,7 Prozent. Das ist der größte Verlust seit Anfang August.

Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 2,71 Prozent auf 6.552,51 Punkte ein. Für den viel beachteten Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,49 Prozent auf 24.221,75 Punkte nach unten. Der umfassendere Index Nasdaq Composite sackte um 3,56 Prozent auf 22.204,43 Punkte ab.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE IN CHINA UND HONGKONG; FEIERTAG IN JAPAN - In China und Hongkong haben die Aktienmärkte wegen Sorgen über eine Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA deutlich nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen Chinas verlor im späten Handel 1,7 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 2,7 Prozent ein.

^

DAX 24241,46 -1,50%

XDAX 24172,99 -1,82%

EuroSTOXX 50 5531,32 -1,68%

Stoxx50 4701,04 -1,39%



DJIA 45479,60 -1,90%

S&P 500 6552,51 -2,71%

NASDAQ 100 24221,75 -3,49%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,20 -0,09%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1622 0,00%

USD/Yen 151,79 0,40%

Euro/Yen 176,42 0,40%

°



BITCOIN:



^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 114.759 -0,29%

°



ROHÖL:



^

Brent 63,67 +0,94 USD WTI 59,80 +0,90 USD °



/zb





