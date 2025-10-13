Morgan Stanley: Diese Unternehmen könnten im Q3 stark geliefert haben

Bevor die ersten ihre Zahlen vorlegen, hat Morgan Stanley eine Liste von Unternehmen veröffentlicht, die in den kommenden Wochen besonders positiv überraschen könnten. Die Auswahl umfasst unter anderem Apple, Boston Scientific, Capital One Financial, Intuitive Surgical, Roblox, Reddit und United Rentals – allesamt mit einer Overweight-Bewertung des Instituts versehen.

Die US-Berichtssaison für das dritte Quartal steht kurz bevor, und Analysten erwarten erneut beeindruckende Ergebnisse. Laut aktuellen Prognosen dürfte der S&P 500 ein Gewinnwachstum von rund 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen – das wäre das neunte Quartal in Folge mit steigenden Erträgen.

Roblox: Rasanter Kursanstieg und hohes Wachstumspotenzial durch Werbung

Besonders im Fokus steht Roblox, die Online-Gaming-Plattform, die ihre Quartalszahlen am 30. Oktober vorlegen wird. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten einen beachtlichen Kursanstieg von 138 Prozent verzeichnet und zählt damit zu den größten Gewinnern im Technologiesektor.

Auch andere Analysten teilen den Optimismus. Wells Fargo erhöhte jüngst das Kursziel für Roblox von 153 auf 155 US-Dollar, was etwa einem Aufwärtspotenzial von 24 Prozent entspricht.

"Wir glauben, dass die Expansion in das Werbegeschäft ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet", schrieb Wells-Fargo-Analyst Ken Gawrelski in einer aktuellen Einschätzung. "Wir sehen deutliche Chancen für höhere Buchungen und ein stärkeres EBITDA, getrieben durch wachsende Werbeumsätze ab 2025."

Wells Fargo stuft die Aktie weiterhin mit Overweight ein – und sieht Roblox auf einem guten Weg, auch im Werbemarkt eine tragende Rolle zu spielen.

Capital One: Starke Rückkäufe und Kapitalrendite im Fokus

Auch die Aktie von Capital One Financial zählt zu den Favoriten von Morgan Stanley. Der Finanzdienstleister, der am 20. Oktober seine Zahlen vorlegt, hat seit Jahresbeginn 20 Prozent zugelegt.

Barclays-Analyst Terry Ma bezeichnete Capital One jüngst als seine "Top-Idee" im US-Konsumfinanzsektor. Er erwartet im dritten Quartal eine Beschleunigung der Aktienrückkäufe sowie den Beginn eines umfangreicheren Kapitalrückführungsprogramms.

"Ein globaler Ausbau des Akzeptanznetzwerks von Discover Financial Services könnte einen zusätzlichen Rückenwind für Capital One darstellen", schrieb Ma. Sein aktualisiertes 12-Monats-Kursziel liegt bei 257 US-Dollar, was rund 20 Prozent Kurspotenzial bedeutet.

Reddit: Social-Media-Neuling mit starkem Werbegeschäft

Ebenfalls auf Morgan Stanleys Liste steht Reddit, das am 27. Oktober seine Ergebnisse veröffentlicht. Seit dem Frühjahr hat sich der Aktienkurs um 121 Prozent erhöht – ein eindrucksvoller Anstieg für das Social-Media-Unternehmen, das erst kürzlich an die Börse gegangen ist.

Oppenheimer hob im September das Kursziel von 215 auf 300 US-Dollar an, was einem erwarteten Kurspotenzial von 46 Prozent entspricht. Analyst Jason Helfstein lobte insbesondere das erfolgreiche Werbegeschäft des Unternehmens:

"Reddit ist gut positioniert, um im 250 Milliarden US-Dollar schweren digitalen Werbemarkt – außerhalb von Google und Meta – Marktanteile zu gewinnen", so Helfstein. "Mit mehr als 2 Milliarden Beiträgen und 20 Milliarden Kommentaren ist Reddit eine der authentischsten Plattformen für menschliche Interaktion im Internet."

Ausblick: Anleger blicken auf eine potenziell starke Berichtssaison

Mit der anstehenden Berichtssaison und einer insgesamt robusten Wirtschaftslage könnte das dritte Quartal zu einem weiteren Gewinnhöhepunkt für US-Unternehmen werden. Besonders die Kombination aus stabilen Konsumausgaben, anhaltender Innovationskraft im Tech-Sektor und einem sich erholenden Werbemarkt spricht laut Morgan Stanley für positive Überraschungen.

Anleger dürften in den kommenden Wochen daher vor allem auf Technologie-, Finanz- und Kommunikationswerte achten – jene Sektoren, die laut Analysten das größte Potenzial für überdurchschnittliche Gewinnsteigerungen bieten.

