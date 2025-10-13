    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoblox Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Roblox Registered (A)

    US-Berichtssaison beginnt

    35633 Aufrufe 35633 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morgan Stanley: Diese Unternehmen könnten im Q3 stark geliefert haben

    Morgan Stanley erwartet in der US-Berichtssaison starke Gewinnchancen bei Tech-, Finanz- und Medienaktien wie Roblox, Capital One und Reddit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley sieht starke Gewinne bei Tech- und Finanzaktien.
    • Roblox, Capital One und Reddit könnten positiv überraschen.
    • S&P 500 erwartet 8% Gewinnwachstum im dritten Quartal.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    US-Berichtssaison beginnt - Morgan Stanley: Diese Unternehmen könnten im Q3 stark geliefert haben
    Foto: Richard Drew - AP

    Die US-Berichtssaison für das dritte Quartal steht kurz bevor, und Analysten erwarten erneut beeindruckende Ergebnisse. Laut aktuellen Prognosen dürfte der S&P 500 ein Gewinnwachstum von rund 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen – das wäre das neunte Quartal in Folge mit steigenden Erträgen.

    Bevor die ersten ihre Zahlen vorlegen, hat Morgan Stanley eine Liste von Unternehmen veröffentlicht, die in den kommenden Wochen besonders positiv überraschen könnten. Die Auswahl umfasst unter anderem Apple, Boston Scientific, Capital One Financial, Intuitive Surgical, Roblox, Reddit und United Rentals – allesamt mit einer Overweight-Bewertung des Instituts versehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roblox Corp!
    Long
    116,92€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 10,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,57€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 7,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Roblox: Rasanter Kursanstieg und hohes Wachstumspotenzial durch Werbung

    Besonders im Fokus steht Roblox, die Online-Gaming-Plattform, die ihre Quartalszahlen am 30. Oktober vorlegen wird. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten einen beachtlichen Kursanstieg von 138 Prozent verzeichnet und zählt damit zu den größten Gewinnern im Technologiesektor.

    Auch andere Analysten teilen den Optimismus. Wells Fargo erhöhte jüngst das Kursziel für Roblox von 153 auf 155 US-Dollar, was etwa einem Aufwärtspotenzial von 24 Prozent entspricht.

    "Wir glauben, dass die Expansion in das Werbegeschäft ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet", schrieb Wells-Fargo-Analyst Ken Gawrelski in einer aktuellen Einschätzung. "Wir sehen deutliche Chancen für höhere Buchungen und ein stärkeres EBITDA, getrieben durch wachsende Werbeumsätze ab 2025."

    Wells Fargo stuft die Aktie weiterhin mit Overweight ein – und sieht Roblox auf einem guten Weg, auch im Werbemarkt eine tragende Rolle zu spielen.

    Capital One: Starke Rückkäufe und Kapitalrendite im Fokus

    Auch die Aktie von Capital One Financial zählt zu den Favoriten von Morgan Stanley. Der Finanzdienstleister, der am 20. Oktober seine Zahlen vorlegt, hat seit Jahresbeginn 20 Prozent zugelegt.

    Barclays-Analyst Terry Ma bezeichnete Capital One jüngst als seine "Top-Idee" im US-Konsumfinanzsektor. Er erwartet im dritten Quartal eine Beschleunigung der Aktienrückkäufe sowie den Beginn eines umfangreicheren Kapitalrückführungsprogramms.

    "Ein globaler Ausbau des Akzeptanznetzwerks von Discover Financial Services könnte einen zusätzlichen Rückenwind für Capital One darstellen", schrieb Ma. Sein aktualisiertes 12-Monats-Kursziel liegt bei 257 US-Dollar, was rund 20 Prozent Kurspotenzial bedeutet.

     

    Reddit: Social-Media-Neuling mit starkem Werbegeschäft

    Ebenfalls auf Morgan Stanleys Liste steht Reddit, das am 27. Oktober seine Ergebnisse veröffentlicht. Seit dem Frühjahr hat sich der Aktienkurs um 121 Prozent erhöht – ein eindrucksvoller Anstieg für das Social-Media-Unternehmen, das erst kürzlich an die Börse gegangen ist.

    Oppenheimer hob im September das Kursziel von 215 auf 300 US-Dollar an, was einem erwarteten Kurspotenzial von 46 Prozent entspricht. Analyst Jason Helfstein lobte insbesondere das erfolgreiche Werbegeschäft des Unternehmens:

    "Reddit ist gut positioniert, um im 250 Milliarden US-Dollar schweren digitalen Werbemarkt – außerhalb von Google und Meta – Marktanteile zu gewinnen", so Helfstein. "Mit mehr als 2 Milliarden Beiträgen und 20 Milliarden Kommentaren ist Reddit eine der authentischsten Plattformen für menschliche Interaktion im Internet."

    Ausblick: Anleger blicken auf eine potenziell starke Berichtssaison

    Mit der anstehenden Berichtssaison und einer insgesamt robusten Wirtschaftslage könnte das dritte Quartal zu einem weiteren Gewinnhöhepunkt für US-Unternehmen werden. Besonders die Kombination aus stabilen Konsumausgaben, anhaltender Innovationskraft im Tech-Sektor und einem sich erholenden Werbemarkt spricht laut Morgan Stanley für positive Überraschungen.

    Anleger dürften in den kommenden Wochen daher vor allem auf Technologie-, Finanz- und Kommunikationswerte achten – jene Sektoren, die laut Analysten das größte Potenzial für überdurchschnittliche Gewinnsteigerungen bieten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Berichtssaison beginnt Morgan Stanley: Diese Unternehmen könnten im Q3 stark geliefert haben Morgan Stanley erwartet in der US-Berichtssaison starke Gewinnchancen bei Tech-, Finanz- und Medienaktien wie Roblox, Capital One und Reddit.