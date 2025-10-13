    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold mit Rally: +1,13 % in 24h auf 4.064,02 USD

    Goldpreis legt +1,13 % zu und erreicht 4.064,02 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Der Goldpreis zieht deutlich an und legt um +1,13 % auf 4.064,02USD zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,33 %
    1 Monat +11,64 %
    3 Monate +21,28 %
    1 Jahr +53,16 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.653,50USD. Heute steht er bei 4.064,02USD. Das Investment wäre auf 1.531,57USD gewachsen – eine Steigerung von +53,16 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Viele Nutzer betrachten Gold als wichtigen Inflationsschutz und Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten. Trotz kurzfristiger Rücksetzer erwarten sie langfristig steigende Kurse, unterstützt durch eine stabile technische Analyse und die Empfehlung, einen signifikanten Anteil in Edelmetalle zu investieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
