PepsiCo baut am Trendwendesignal

Übergeordnet steckt PepsiCo seit einem Verlaufshoch bei 196,88 US-Dollar aus Anfang Mai 2023 nun in einer Konsolidierung fest, hierbei sind auf Wochensicht drei markante Wellen auszumachen, wodurch es sich hierbei um eine gesunde Konsolidierung handelt. Den Tiefpunkt markierte die Aktie bei 127,60 US-Dollar im Sommer dieses Jahres und drehte an dieser Stelle zur Oberseite ab und vollzog einen ersten Test des Widerstandsbands, verlaufend um 156,00 US-Dollar. Genau dieser Bereich kristallisiert sich nun zunehmend als Nackenlinie einer großen inversen SKS-Formation heraus. Ein Sprung darüber würde erste positive Signale hin zu einem Test des Abwärtstrends generieren, ein Ausbruch darüber dürfte im Anschluss sogar Kurspotenzial auf 183,41 US-Dollar bereithalten und sich für besagtes längerfristiges Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite stellt das Niveau der rechten Schulter bei 138,59 US-Dollar einen möglichen Verkaufstrigger in Richtung der aktuellen Jahrestiefs bei 127,60 US-Dollar dar. Eine solche Entwicklung würde ein Short-Engagement notwendig machen.

1. Long-Position ab 156,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 151,20 US-Dollar platzieren. Kursziele 165,40/183,41 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

PepsiCo Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1EYF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,16 - 1,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 136,9108 US-Dollar Basiswert: PepsiCo Inc. KO-Schwelle: 136,9108 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 150,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 165,40 US-Dollar Hebel: 11,08 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9EXR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,50 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 167,3743 US-Dollar Basiswert: PepsiCo Inc. KO-Schwelle: 167,3743 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 150,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

