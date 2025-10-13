Chart-Check!

Besonders schwer hat der Streit um Seltene Erden den US-Technologiesektor getroffen, in der Folge rutschte der NASDAQ 100 Index auf den tiefsten Stand seit Ende September um 24.220 Punkten ab, nachdem zuvor noch ein frisches Rekordhoch bei 25.195 Punkten markiert werden konnte! Mit einem riesigen Schritt hat sich der Index nun der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung und dem dort befindlichen 50-Tage-Durchschnitt um 24.011 Punkten angenähert. Sollte genau dieses Niveau nachhaltig und in einem ersten Schritt mindestens auf Tagesbasis gebrochen werden, würde ein Szenario für eine mehrwöchige Konsolidierung mit entsprechenden Abschlagsrisiken zurück auf 22.969 Punkte und darunter die Vorgängerhochs aus Anfang dieses Jahres bei 22.222 Punkte entstehen. Eine derartige Entwicklung könnte dann für ein kurzfristiges Short-Engagement beispielsweise durch den Turbo-Put-Optionsschein WKN DQ4GCM herhalten. Um doch noch das übergeordnete Projektionsziel bestehend aus dem 161,8 % Fibo zu erreichen, müsste der NASDAQ 100 Index deutlich über sein bisheriges Rekordhoch von 25.195 Punkten springen. Nur in diesem Fall wäre ein weiterer Anstieg in Richtung 25.732 Punkte denkbar. Solange es jedoch keine nachhaltige Einigung zwischen den USA und China in puncto der Seltenen Erden gibt, bleibt ein solches Szenario vorläufig Wunschdenken.

1. Short-Position unter 23.970 Punkten eröffnen , Stopp über 24.400 Punkten platzieren. Kursziel 22.969 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY99KA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,50 - 8,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 21.460,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 21.460,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.221,75 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 22,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ4GCM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,90 - 8,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.260,557 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 25.260,557 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.221,75 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 22.969 Punkte Hebel: 23,40 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

