Krypto-Liquidationen über 19 Milliarden US-Dollar nach Trumps China-Zöllen

Ein beispielloser Kurseinbruch hat den globalen Kryptomarkt am Freitag in Turbulenzen gestürzt. Innerhalb weniger Stunden wurden Positionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar zwangsliquidiert – die größte tägliche Liquidationswelle in der Geschichte des Krypto-Markts. Auslöser waren neue politische Spannungen zwischen den USA und China sowie scharfe Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Der Kurs von Bitcoin (BTC) fiel am Freitag schlagartig von rund 124.000 US-Dollar auf ein Tagestief von 104.100 US-Dollar, bevor sich die Notierung bis Sonntag leicht auf 112.000 US-Dollar erholen konnte. Dennoch liegt die Kryptowährung mit rund 9 Prozent Wochenverlust deutlich im Minus.

Die Verkaufswelle setzte rund sechs Stunden nach einem Trump-Posting ein, in dem der US-Präsident China als "sehr feindselig" bezeichnete und 100-Prozent-Strafzölle auf alle chinesischen Importe ankündigte. Der Schritt ist eine Antwort auf Pekings Entscheidung, künftig Exportlizenzen für Produkte mit seltenen Erden zu verlangen.

Laut Blockchain-Analysefirma Santiment und Marktdaten von CoinGlass wurden bei dem Crash über 1,6 Millionen Trader liquidiert. Der Löwenanteil der Zwangsverkäufe entfiel mit 16,6 Milliarden US-Dollar auf Long-Positionen. Nur 2,4 Milliarden US-Dollar entfielen auf Short-Liquidationen.

Ethereum, Altcoins und Kryptostocks brechen ein

Auch Ethereum (ETH) geriet stark unter Druck. Die zweitgrößte Kryptowährung verlor zeitweise über 12 Prozent, während große Altcoins noch härter getroffen wurden: BNB verlor in den Spitzen 11,9 Prozent, XRP sogar 17,6 Prozent und Solana fiel zeitweise um 12,8 Prozent.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ist zweitweise um über 9 Prozent gefallen und notierte wieder bei 3,8 Billionen US-Dollar.

Auch Kryptounternehmen an der Börse verzeichneten starke Verluste: Bitdeer (BTDR), Circle (CRCL) und Bitmine (BMNR) rutschten zweistellig ab.

Kann ein Deal zwischen Trump und Xi den Kryptomarkt retten?

Trump ließ offen, ob er die Strafzölle doch noch zurücknehmen könnte, falls China "vor dem 1. November einlenkt". Eine mögliche diplomatische Deeskalation könnte kurzfristig eine Erholung auslösen – doch Liquidationen sind endgültig. Viele Anleger sind bereits aus dem Markt gedrängt worden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



