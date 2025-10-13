Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte legen zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im August 2025 um 2,2 Prozent höher gewesen als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate zum Vorjahresmonat bei -0,3 Prozent gelegen, im Juni 2025 bei -1,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Gegenüber dem Vormonat fielen die Preise im August um 2,1 Prozent.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im August 2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 12,7 Prozent gegenüber August 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 11,8 Prozent stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich sowohl Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-5,5 Prozent) als auch Produkte aus tierischer Erzeugung (-0,3 Prozent).









Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 2,9 Prozent, wobei insbesondere Eissalat (-27,4 Prozent), Kohlgemüse (-4,3 Prozent) und Tomaten (-3,0 Prozent) günstiger waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Champignons zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,7 Prozent beziehungsweise 8,0 Prozent verteuerten.



Die Erzeugerpreise für Obst waren im August 2025 um 8,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Erdbeeren mit +14,4 Prozent und bei Tafeläpfeln mit +10,7 Prozent.



Getreide war im Vergleich zum August 2024 um 6,4 Prozent günstiger (Juli 2025: -2,9 Prozent zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen um 12,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich



Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gestiegenen Preise für



Die Preise für Tiere waren um 11,0 Prozent höher als im August 2024 (Juli 2025: +10,3 Prozent zum Vorjahresmonat). Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 40,5 Prozent. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 4,0 Prozent. Die Preise für Geflügel waren im August 2025 um 10,7 Prozent höher als im August 2024. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 16,3 Prozent und bei Hähnchen um 7,4 Prozent.





