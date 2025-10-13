Aktien Frankfurt Ausblick
Erholung - Trump versucht sich in Streit-Deeskalation
- Dax startet Erholungsversuch nach Zollschock.
- Trump betont Versöhnung, trotz Handelskonflikt.
- Frankreichs neue Regierung steht vor Haushaltskrise.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem neuerlichen Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften schlug US-Präsident Donald Trump wieder versöhnlichere Töne an. Zudem hat Frankreich eine neue Regierung, auch wenn die politische Krise im Nachbarland damit weiterhin nicht gelöst ist.
Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Montag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher bei 24.392 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich zum Handelsstart ebenfalls erholen.
Am Donnerstag noch hatte sich der Dax, nicht zuletzt beflügelt von Zinssenkungsfantasien und fortgesetzter KI-Begeisterung, mit einem Rekordhoch von 24.771 Zählern der 25.000-Punkte-Marke weiter genähert, seine Gewinne dann aber wieder abgegeben. Am Freitag folgte eine Talfahrt um anderthalb Prozent, nachdem Trump sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt und China mit weiteren drastischen Zöllen gedroht hatte. Innerhalb nur weniger Minuten war das deutsche Börsenbarometer daraufhin um mehrere hundert Punkte abgesackt.
Auf der Plattform Truth Social versuchte Trump am Wochenende die Wogen dann zu glätten: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut", schrieb er. Weder Xi noch er wollten China in eine "Depression" stürzen. Vielmehr wollten die "USA China helfen, nicht schaden".
Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management warnte denn auch trotz der sich abzeichnenden Erholung an den europäischen Börsen: "Das ist keine Entspannung, sondern Verhandlungstheater", und sprach von einem Schachspiel, bei dem jeder Zug ebenso für die Kamera wie für das Brett gemacht werde.
Mit Blick auf Frankreich hat Sebastien Lecornu nach seiner erneuten Ernennung zum Premierminister am Sonntagabend eine neue Regierung gebildet. Gleich in den ersten Tagen muss sich das Kabinett allerdings mit dem Haushalt für das hoch verschuldete Land befassen. Obendrein droht noch ein Misstrauensvotum der Opposition.
Vorbörslich nach oben ging es unterdessen bereits mit den Papieren des Sportwagenbauers Porsche , die auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um gut ein Prozent stiegen. Der schwäbische Autokonzern führte mit dem Betriebsrat erste Gespräche über eine Verschärfung seines Sparkurses. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) dürfte neben weiteren Stellenstreichungen auch die Beschäftigungssicherung zur Debatte stehen. Sie gilt bis Ende Juli 2030.
Für Suss Microtec ging es auf Tradegate zugleich um knapp drei Prozent nach oben. Die Papiere des Zulieferers für die Halbleiterindustrie profitieren laut einem Händler von einer Hochstufung auf "Outperform" durch die Bank Oddo BHF./ck/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 24.378 auf Ariva Indikation (13. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,79 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+54,81 % bedeutet.
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
