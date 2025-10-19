Sugar rutscht weiter ab – Überangebot und starke Ernten drücken die Preise

Der Zucker-Future (ICE US) setzte seine Schwächephase in der vergangenen Handelswoche fort und fiel um –3,73 % auf 15,50 US-Cent je Pfund. Damit verzeichnete der Markt bereits die zweite deutliche Verlustwoche in Folge und markierte zugleich den tiefsten Stand seit über vier Jahren. Zwischenzeitliche Erholungsversuche blieben kurzlebig – das fundamentale Umfeld bleibt klar von Überangebot geprägt.







Im Mittelpunkt der Abwärtsbewegung steht der globale Produktionsüberhang, der sich durch eine Reihe von Rekordernten in den wichtigsten Exportländern weiter zuspitzt. Die UNICA meldete zuletzt, dass Brasiliens Zuckerproduktion im Center-South in der zweiten Septemberhälfte um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, bei gleichzeitig höherem Zuckerausstoß pro Tonne Rohr (51,17 % vs. 47,73 % im Vorjahr). Auch in Indien deutet sich mit dem besten Monsun seit fünf Jahren eine starke Saison an: Die dortige Zuckerproduktion soll 2025/26 um bis zu 25 % steigen – was die globale Angebotslage weiter entspannt. Selbst die ethanolbedingte Umleitung von 4 Mio. Tonnen Zucker dürfte das Überangebot kaum dämpfen.







Zusätzlichen Druck bringt Thailand, der drittgrößte Zuckerproduzent der Welt: Die Thai Sugar Miller Corporation rechnet mit einem Produktionsanstieg um +5 % auf 10,5 Mio. Tonnen, was die Exporte in der Region weiter anheizen dürfte. Damit entsteht ein Bild globaler Überversorgung – ein Umstand, den sowohl die BMI Group als auch Covrig Analytics in ihren Prognosen bestätigen. Beide erwarten für die laufende Saison deutliche Produktionsüberschüsse von 4 bis 10 Mio. Tonnen, während der USDA sogar ein neues Allzeithoch bei der weltweiten Zuckerproduktion von über 189 Mio. Tonnen prognostiziert.







Technisch bleibt das Chartbild angeschlagen: Der Future hat in den letzten Monaten über 30 % an Wert verloren und befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Eine nachhaltige Stabilisierung ist derzeit nicht in Sicht – zu stark wirken die Fundamentaldaten gegen mögliche technische Rebounds. Erst wenn sich Hinweise auf Ernteprobleme in Brasilien oder Indien mehren oder die Nachfrage aus Asien stärker anzieht, könnte sich das Bild wieder aufhellen.







Fazit:



Der Zuckerpreis steht weiter unter massivem Druck – getragen von Rekordernten, globalem Überangebot und nachlassender Nachfrage. Kurzfristige technische Gegenbewegungen bleiben möglich, doch das fundamentale Bild ist klar bearish. Erst eine deutliche Produktionsdrosselung oder witterungsbedingte Ausfälle könnten den Markt in den kommenden Monaten wieder stabilisieren. Bis dahin gilt: Die Bären haben das Kommando, und der süße Rohstoff bleibt bitter.

