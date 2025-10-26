WTI Crude Oil: Der geopolitische Faktor kehrt zurück

Der WTI Crude Oil Future legte in der vergangenen Woche um +7,38 % zu und schloss bei 61,44 USD pro Barrel – dem höchsten Wochenclose seit Juli. Zwischenzeitlich kletterte der Preis bis auf 62,59 USD, nachdem die USA und die EU neue Sanktionen gegen russische Energiekonzerne verhängt hatten. Betroffen sind unter anderem Rosneft, Lukoil, Gazprom Neft und mehr als hundert sogenannte „Shadow Fleet“-Tanker. Damit reagierten die westlichen Staaten auf die anhaltende Weigerung Moskaus, den Ukraine-Krieg diplomatisch zu beenden.







Diese Sanktionen könnten den Export russischer Öllieferungen erheblich erschweren und die globalen Versorgungsströme durcheinanderbringen. Russland und Saudi-Arabien liefern zusammen rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls – jede Störung in dieser Achse hat unmittelbare Folgen für die Preisbildung. Parallel dazu plant die US-Regierung, die Strategic Petroleum Reserve (SPR) ab Dezember wieder aufzufüllen – ein weiterer Faktor, der die Nachfrage künstlich stützt und den Markt zusätzlich verengt.







Fundamental bleibt die Lage zwiespältig: Während die IEA für 2026 ein globales Überangebot von bis zu vier Millionen Barrel pro Tag prognostiziert, deuten die aktuellen EIA-Daten auf eine kurzfristig angespannte Versorgungslage hin. Die US-Ölbestände liegen 4 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt, und auch die Benzin- und Destillatvorräte bleiben niedrig. Gleichzeitig steigen die Fördermengen im Irak und in der Kurdenregion wieder an, was mittelfristig Druck auf die Preise bringen könnte.







Fazit:



Die starke Wochenrally spiegelt weniger eine strukturelle Trendwende als vielmehr eine geopolitische Risiko-Prämie wider. Kurzfristig bleibt Öl gut unterstützt, doch die Dynamik dürfte an Kraft verlieren, sobald sich die Sanktionslage klärt. Technisch bleibt der Bereich zwischen 60 und 63 USD die entscheidende Zone: oberhalb droht ein weiterer Short Squeeze, darunter eine Rückkehr in die Konsolidierung.



Noch trägt der Markt die Handschrift der Geopolitik – aber der Blick der Trader richtet sich bereits wieder auf Angebot und Nachfrage.

