WTI Crude stabilisiert sich über 60 USD – Spekulative Positionierung extrem negativ

Der WTI Crude Oil Future (NYMEX) schloss die Handelswoche mit einem leichten Wochenverlust von –0,91 % bei 60,88 USD pro Barrel. Damit verzeichnete der Future den dritten Monatsrückgang in Folge. Trotz der schwachen Monatsbilanz ist die Rückeroberung der psychologisch wichtigen 60-Dollar-Marke ein zentrales technisches Signal – insbesondere, da im Wochenverlauf Tiefststände unter 60 USD nur kurzzeitig gehandelt wurden.







Fundamental bleibt das Marktbild komplex. Am Freitag kam es zu einer späten Erholung, getrieben von geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit möglichen US-Militärschlägen gegen Venezuela. Die Spannungen erhöhen die Unsicherheit über die kurzfristige Verfügbarkeit schwerer Rohölsorten. Gleichzeitig wirken die neuen US-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen (Rosneft, Lukoil) dämpfend auf globale Lieferketten, vor allem in Richtung Asien.







Dem gegenüber stehen klare Signale eines anhaltenden Überangebots: Tankerbestände auf See stiegen auf ein Rekordhoch von 1,4 Mrd. Barrel, während die OPEC+ laut Marktberichten zum Wochenende plant, ihre Produktion im November und Dezember um weitere 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Auch die Angebotsseite aus den USA und der Nordsee bleibt robust. Diese Faktoren schränken die Wirkung geopolitischer Risiken bisher deutlich ein.







Positionierungsdaten deuten jedoch auf eine markante Diskrepanz zwischen Marktstimmung und Fundamentaldaten hin. Hedgefonds haben ihre Netto-Shorts in Brent laut Kobeissi Letter auf ein neues Allzeithoch ausgeweitet (+40.233 Kontrakte in der Woche bis 21. Oktober). Das ist die dritte Woche in Folge mit steigenden Netto-Shorts, die sich in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt haben. Für WTI selbst liegen aufgrund technischer Probleme seit Anfang Oktober keine COT-Daten vor – zuletzt hielten Managed Money Accounts dort allerdings die kleinsten Netto-Long-Positionen seit September 2010.







Fazit:



Fundamentale Angebotsrisiken und geopolitische Spannungen treffen auf eine extrem bärische spekulative Positionierung – eine Konstellation, die mittelfristig das Potenzial für einen Short Squeeze birgt. Solange WTI über 60 USD bleibt, dürfte der Markt versuchen, eine Bodenbildung zu etablieren. Der kommende OPEC+-Beschluss wird hier kurzfristig richtungsweisend.

