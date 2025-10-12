Zucker rutscht wieder ab – globales Überangebot drückt auf die Stimmung

Der Zucker-Future an der ICE US stand auch in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Nach einem kurzen Zwischenhoch am Dienstag bei 16,88 US-Cent je Pfund setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Der Kontrakt beendete die Woche bei 16,10 US-Cent, ein Minus von –2,25 % und damit in der Nähe des Wochentiefs.







Der Markt reagiert zunehmend auf die Sorge vor einem weltweiten Angebotsüberhang. Nach Einschätzung mehrerer Analysehäuser dürfte die Zuckerproduktion in der Saison 2025/26 weltweit auf ein neues Rekordniveau steigen – angetrieben von steigenden Ernten in Brasilien, Indien und Thailand. Besonders in Indien sorgten die stärksten Monsunregenfälle seit fünf Jahren für eine deutliche Ausweitung der Zuckerrohrfläche. Das Land könnte laut Prognosen bis zu 35 Millionen Tonnen Zucker produzieren, rund 25 % mehr als im Vorjahr. Auch Thailand erwartet ein Plus von rund 5 %.







Die Kombination aus steigender globaler Produktion und anhaltend hoher Lagerbestände lässt derzeit wenig Raum für bullische Impulse. In Brasilien ist der Zuckeranteil im verarbeiteten Zuckerrohr zwar leicht zurückgegangen, doch das reicht nicht, um die weltweiten Überhänge auszugleichen.







Einziger Lichtblick: Saisonal beginnt für Zucker typischerweise eine starke Phase ab Ende Oktober bis Mitte November, die in der Vergangenheit häufig eine Trendwende eingeläutet hat.







Fazit:



Der Zuckerpreis bleibt fundamental angeschlagen – Überproduktion, hohe Lagerbestände und schwache Nachfrage belasten. Erst ein Ausbruch über 17 US-Cent könnte die Abwärtsspirale bremsen. Kurzfristig dominiert jedoch weiter der Druck von oben.

