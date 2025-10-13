Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Für Sie zusammengefasst
- Erste sieben Geiseln von Hamas freigelassen.
- Israelische Armee bestätigt Übergabe der Geiseln.
- IKRK spielte zentrale Rolle bei der Übermittlung.
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit./le/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen