Alles "halb so wild"?
RoboMarkets - Technische Analyse DAX (13.10.2025)
Nach roter Tageskerze wieder seitwärts. Dem deutschen Leitindex widerfuhr am vergangenen Freitag ein deutlicher Rückschlag auf Tagesbasis.
Der deutsche Leitindex befindet sich aufgrund des deutlichen Rückgangs am vergangenen Freitag wieder im übergeordneten Seitwärtstrend. Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert. Der DAX tendiert zudem weiterhin oberhalb der für die Trendfolge wichtigen Ichimoku-Wolke. Dies gibt dem DAX weiterhin die nötige chart- und markttechnische Stabilität und zum anderen auch eine gewisse Hoffnung auf eine etwaige zumindest kurzfristige Gegenbewegung am heutigen Montag. Gleich zu Beginn des Handels ist damit zu rechnen, dass der DAX positiv in die neue Woche startet. Auffällig ist überdies, dass die 200-Tage-Linie nun nahezu punktgleich mit der unteren Seitwärtslinie verläuft. Dies spricht dafür, dass trotz der Entwicklung am Freitag der übergeordnete Seitwärtstrend bis dato nicht ernsthaft in Gefahr zu sein scheint.
Die Markttechnik ist übergeordnet positiv – kurzfristig nicht mehr überkauft. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich positiv. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls nach wie vor als positiv anzusehen. Die Slow-Stochastik zeigt sich wieder neutral. Das Obere Bollinger-Band läuft horizontal und deckelt bei 24.631. Das Mittlere Bollinger-Band (23.921) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.921) als markttechnische Unterstützungsmarke. Dem Gap bei 24.162 gilt heute zunächst die volle Aufmerksamkeit. Sollte der DAX diesen Support halten, dann könnte sogar das jüngste Allzeithoch bei 24.771 wieder zum Thema werden. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 24.524 und 23.921 Punkten beziffern.
