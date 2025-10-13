RoboMarkets - Technische Analyse DAX (13.10.2025)

Der deutsche Leitindex befindet sich aufgrund des deutlichen Rückgangs am vergangenen Freitag wieder im übergeordneten Seitwärtstrend. Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert. Der DAX tendiert zudem weiterhin oberhalb der für die Trendfolge wichtigen Ichimoku-Wolke. Dies gibt dem DAX weiterhin die nötige chart- und markttechnische Stabilität und zum anderen auch eine gewisse Hoffnung auf eine etwaige zumindest kurzfristige Gegenbewegung am heutigen Montag. Gleich zu Beginn des Handels ist damit zu rechnen, dass der DAX positiv in die neue Woche startet. Auffällig ist überdies, dass die 200-Tage-Linie nun nahezu punktgleich mit der unteren Seitwärtslinie verläuft. Dies spricht dafür, dass trotz der Entwicklung am Freitag der übergeordnete Seitwärtstrend bis dato nicht ernsthaft in Gefahr zu sein scheint.