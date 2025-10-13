    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 350,5EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 460
    Kursziel alt: 475
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
