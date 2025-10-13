JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Quartalszahlen von 29,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die zuletzt guten Nachrichten für den weltgrößten Stahlkonzern und für die Branche spiegelten sich bereits im Aktienkurs wider, schrieb Cole Hathorn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte saisonaltypisch schwach ausfallen./rob/edh/zb
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 32,41EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.
