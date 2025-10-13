JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Quartalszahlen von 29,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die zuletzt guten Nachrichten für den weltgrößten Stahlkonzern und für die Branche spiegelten sich bereits im Aktienkurs wider, schrieb Cole Hathorn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte saisonaltypisch schwach ausfallen./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 32,41EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36,00

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



