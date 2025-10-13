    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 518 US-Dollar belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

