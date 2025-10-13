    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 214EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edison Lee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 203,07
    Kursziel alt: 205,16
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 203,07$, was einem Rückgang von -17,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern …