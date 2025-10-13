Viele Firmenpleiten auch im September

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Pleitewelle bei deutschen Firmen rollt weiter. Auch im September ist die voraussichtliche Zahl der Regelinsolvenzen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen, um 10,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Angaben mitteilte. Im Vergleich zu August mit 11,6 Prozent schwächte sich der Anstieg nur leicht ab.

Ob alle Fälle von den Insolvenzgerichten so weit gebracht werden, dass sie in die amtliche Statistik eingehen, ist noch offen. Der Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt nach Angaben des Bundesamtes oft annähernd drei Monate davor.