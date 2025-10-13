    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro legt zum Wochenstart leicht zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro startet leicht positiv in die Woche, Dollar schwach.
    • Trump versucht Handelskonflikt mit China zu glätten.
    • Charttechnik zeigt Euro bleibt angeschlagen, Vorsicht!
    Devisen - Euro legt zum Wochenstart leicht zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit einem leichten Plus in die Woche gestartet. Auch wenn US-Präsident Donald Trump am Wochenende versucht hatte, die Wogen im Handelskonflikt mit China zu glätten, konnte der Dollar seine Schwäche vom Freitagnachmittag nicht abschütteln.

    Zum Wochenausklang war der Euro infolge neuer Zolldrohungen von Trump in Richtung China über die Marke von 1,16 Dollar gestiegen und beendete den Handel mit Notierungen um die 1,1620 Dollar. Am Montag zog der Eurokurs im frühen Handel bis auf 1,1630 Dollar weiter an, liegt damit aber weiterhin rund einen Cent unter dem Stand von Ende September.

    Am Montag stehen keine wichtigen Daten an, sodass allenfalls weitere Nachrichten rund um den Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten oder Neuigkeiten aus dem krisengeschüttelten Frankreich die Märkte bewegen könnten.

    Mit Blick auf die Charttechnik bleibe der Euro nach seinen bisherigen Verlusten im Oktober angeschlagen, hieß es in einem Morgenkommentar der Helaba. "Von technischer Seite kann mit Unterschreiten aller gängigen Durchschnittslinien aber keine Entwarnung gegeben werden. Erst bei Kursen darüber würde sich das Bild aufhellen", schieben die Helaba-Experten.

    "Die Durchschnittslinien verlaufen am Montag bei 1,1637 Dollar, 1,1675 Dollar und 1,1721 Dollar, während sich die nächste Unterstützung erst am markanten Tief Anfang August bei 1,1392 Dollar lokalisieren lässt."/zb/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro legt zum Wochenstart leicht zu Der Euro ist mit einem leichten Plus in die Woche gestartet. Auch wenn US-Präsident Donald Trump am Wochenende versucht hatte, die Wogen im Handelskonflikt mit China zu glätten, konnte der Dollar seine Schwäche vom Freitagnachmittag nicht …