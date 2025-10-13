JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Medikamentenpreise und Zollerleichterungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Schritt sei positiv für den britischen Pharmakonzern, da Unsicherheit weiche, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Folgen der US-Politik hinsichtlich Medikamentenpreise handhabbar seien für europäische Pharmaunternehmen./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 20:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 147,6EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

