Thermische Abfallbehandlungsanlage der SRS EcoTherm setzt als erste auf digitale Fahrer-Unterweisung per QR-Code in 13 Sprachen
Mannheim und Salzbergen (ots) - Die thermische Abfallbehandlungsanlage der SRS
EcoTherm in Salzbergen geht neue Wege in der Fahrerkommunikation: Als erste
Anlage ihrer Art bietet sie digitale Unterweisungen in derzeit 13 Sprachen an.
Ziel ist es, sprachliche Barrieren zu überwinden, die durch den europaweiten
Fahrermangel und den internationalen Fahrereinsatz immer stärker zunehmen - und
damit zugleich die Sicherheit und Effizienz am Standort deutlich zu erhöhen.
Mit QR-Codes direkt am Werkstor erhalten Fahrer leicht verständliche
Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf ein Smartphone. Die Inhalte kombinieren
Text, Bilder und Piktogramme und führen durch alle relevanten Anwendungsfälle:
von der Anlieferung von Müll, Weißkalk oder Ammoniakwasser bis zur Abholung von
Reststoffen oder Schlacke. Neben praktischen Abläufen enthalten die digitalen
Slider auch klare Sicherheitsanweisungen und Notfallprotokolle.
"Wir erleben seit Jahren verstärkt, dass viele Fahrer kein oder nur wenig
Deutsch und oft auch kein Englisch sprechen", erklärt Markus Bünker,
Verantwortlicher für den Betrieb der TAS bei der SRS EcoTherm. "Wir mussten
immer mal wieder Fahrer wegschicken, weil eine Unterweisung schlicht nicht
möglich war. Mit der neuen Lösung können wir nun alle Fahrer erreichen -
unabhängig von ihrer Herkunft oder Sprachkenntnissen. Damit verbessern wir die
Verständigung, senken Unfallrisiken und sorgen für reibungslosere Abläufe."
Als Industrieanlage der KRITIS-Infrastruktur nimmt die SRS EcoTherm ihre
Verantwortlichkeiten und gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst. Durch eine
bessere Verständlichkeit will sie sichergehen, dass der Fahrer die Dinge richtig
handhabt, wenn er Betriebsmittel anliefert und abholt und dass seine persönliche
Sicherheit und die der Technik der Anlage nicht gefährdet ist. Es geht auch
darum, der Nachweispflicht von Unterweisungen nachzukommen. Geplant ist deshalb
eine direkte Anbindung an das System an der Waage bzw. am Empfang: Fahrer sollen
künftig erfasst werden und nur dann verpflichtend unterwiesen werden, wenn sie
neu am Standort sind, länger nicht mehr dort gearbeitet haben oder sich
relevante Abläufe geändert haben.
"Für uns ist die digitale Unterweisung mehr als eine praktische Lösung im Alltag
- sie ist ein wichtiger Baustein unserer Digitalstrategie", betont Erwin Junker,
Betriebsleiter der SRS EcoTherm. "Wir wollen Innovation dort einsetzen, wo sie
wirklich einen Unterschied macht: für die Sicherheit, die Effizienz und die
Menschen, die täglich mit uns zusammenarbeiten. Das Projekt ist ein gutes
Beispiel dafür, wie wir Verantwortung mit modernen Technologien verbinden."
Auch Mitarbeiter vor Ort erhoffen sich zunehmend eine Erleichterung: "Viele
