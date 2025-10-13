Thermische Abfallbehandlungsanlage der SRS EcoTherm setzt als erste auf digitale Fahrer-Unterweisung per QR-Code in 13 Sprachen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Incyte Aktie Die Incyte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 72,70 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Incyte Aktie um -1,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %. Die Marktkapitalisierung von Incyte bezifferte sich zuletzt auf 14,20 Mrd..

Mannheim und Salzbergen (ots) - Die thermische Abfallbehandlungsanlage der SRSEcoTherm in Salzbergen geht neue Wege in der Fahrerkommunikation: Als ersteAnlage ihrer Art bietet sie digitale Unterweisungen in derzeit 13 Sprachen an.Ziel ist es, sprachliche Barrieren zu überwinden, die durch den europaweitenFahrermangel und den internationalen Fahrereinsatz immer stärker zunehmen - unddamit zugleich die Sicherheit und Effizienz am Standort deutlich zu erhöhen.Mit QR-Codes direkt am Werkstor erhalten Fahrer leicht verständlicheSchritt-für-Schritt-Anleitungen auf ein Smartphone. Die Inhalte kombinierenText, Bilder und Piktogramme und führen durch alle relevanten Anwendungsfälle:von der Anlieferung von Müll, Weißkalk oder Ammoniakwasser bis zur Abholung vonReststoffen oder Schlacke. Neben praktischen Abläufen enthalten die digitalenSlider auch klare Sicherheitsanweisungen und Notfallprotokolle."Wir erleben seit Jahren verstärkt, dass viele Fahrer kein oder nur wenigDeutsch und oft auch kein Englisch sprechen", erklärt Markus Bünker,Verantwortlicher für den Betrieb der TAS bei der SRS EcoTherm. "Wir musstenimmer mal wieder Fahrer wegschicken, weil eine Unterweisung schlicht nichtmöglich war. Mit der neuen Lösung können wir nun alle Fahrer erreichen -unabhängig von ihrer Herkunft oder Sprachkenntnissen. Damit verbessern wir dieVerständigung, senken Unfallrisiken und sorgen für reibungslosere Abläufe."Als Industrieanlage der KRITIS-Infrastruktur nimmt die SRS EcoTherm ihreVerantwortlichkeiten und gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst. Durch einebessere Verständlichkeit will sie sichergehen, dass der Fahrer die Dinge richtighandhabt, wenn er Betriebsmittel anliefert und abholt und dass seine persönlicheSicherheit und die der Technik der Anlage nicht gefährdet ist. Es geht auchdarum, der Nachweispflicht von Unterweisungen nachzukommen. Geplant ist deshalbeine direkte Anbindung an das System an der Waage bzw. am Empfang: Fahrer sollenkünftig erfasst werden und nur dann verpflichtend unterwiesen werden, wenn sieneu am Standort sind, länger nicht mehr dort gearbeitet haben oder sichrelevante Abläufe geändert haben."Für uns ist die digitale Unterweisung mehr als eine praktische Lösung im Alltag- sie ist ein wichtiger Baustein unserer Digitalstrategie", betont Erwin Junker,Betriebsleiter der SRS EcoTherm. "Wir wollen Innovation dort einsetzen, wo siewirklich einen Unterschied macht: für die Sicherheit, die Effizienz und dieMenschen, die täglich mit uns zusammenarbeiten. Das Projekt ist ein gutesBeispiel dafür, wie wir Verantwortung mit modernen Technologien verbinden."Auch Mitarbeiter vor Ort erhoffen sich zunehmend eine Erleichterung: "Viele