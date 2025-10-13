    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lackesparte von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erzielte Verkaufspreis sei gut und untermauere, dass der Chemiekonzern es schaffte, Werte zu heben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 42,67EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
