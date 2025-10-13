    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Bastian Synagowitz
    Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 87
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


