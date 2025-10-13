DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 29,24EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was eine Steigerung von +16,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer