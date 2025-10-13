DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 29,24EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte