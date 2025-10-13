    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mne

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Falko Friedrichs
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


